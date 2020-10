Desmond Morris, ridda vorticosa di gesti, con agudeza (Di domenica 18 ottobre 2020) Naked apes è un titolo che ha qualcosa di sfrontato. Doveva certo esserci una certa improntitudine (ancor più cinquant’anni fa, quando il libro uscì) nel definire la specie umana sul parametro di una scimmia. E sebbene Platone ci avesse raccontato di come l’astuzia di Prometeo fosse stata volta proprio a compensare gli uomini della loro nudità a cospetto degli altri animali, noi non amiamo essere indicati quali quadrumani manchevoli. Preferiamo piuttosto ridere del contrario, come nei quadri di Chardin. Oggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 18 ottobre 2020) Naked apes è un titolo che ha qualcosa di sfrontato. Doveva certo esserci una certa improntitudine (ancor più cinquant’anni fa, quando il libro uscì) nel definire la specie umana sul parametro di una scimmia. E sebbene Platone ci avesse raccontato di come l’astuzia di Prometeo fosse stata volta proprio a compensare gli uomini della loro nudità a cospetto degli altri animali, noi non amiamo essere indicati quali quadrumani manchevoli. Preferiamo piuttosto ridere del contrario, come nei quadri di Chardin. Oggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

SkyArte : Un compendio per capire, in maniera semplice e lampante, i significati nascosti dietro le pose più celebri della st… - grigiocemento : RT @_nebbia_: @grigiocemento @LKaganovich2970 @AndreaLompio53 Per molti pare (la scimmia nuda, Desmond Morris) - _nebbia_ : @grigiocemento @LKaganovich2970 @AndreaLompio53 Per molti pare (la scimmia nuda, Desmond Morris) - sonoBla : @famelicosa La scimmia nuda, di Desmond Morris. Effettivamente il titolo mi doveva far capire qualcosa ?? - woland1964 : RT @GiovanniFanfoni: Nel 1967 lo zoologo Desmond Morris fece scalpore e ottenne grande successo con un libro che usava l'evoluzione natural… -

Ultime Notizie dalla rete : Desmond Morris Si fa presto a dire “benedizione”: quando la mano è un codice Frontiera Desmond Morris, ridda vorticosa di gesti, con agudeza

Preferiamo piuttosto ridere del contrario, come nei quadri di Chardin. Oggi Desmond Morris ha novantadue anni e più di sessanta libri alle spalle, egualmente divisi fra i suoi due maggiori interessi, ...

Arte e linguaggio del corpo: tutte le curiosità raccolte in un libro

Desmond Morris torna in libreria con un nuovo volume dedicato al linguaggio del corpo: un saggio ricco di analisi sulle pose più celebri della storia dell'arte.

Preferiamo piuttosto ridere del contrario, come nei quadri di Chardin. Oggi Desmond Morris ha novantadue anni e più di sessanta libri alle spalle, egualmente divisi fra i suoi due maggiori interessi, ...Desmond Morris torna in libreria con un nuovo volume dedicato al linguaggio del corpo: un saggio ricco di analisi sulle pose più celebri della storia dell'arte.