Ddl Zan | Torino in piazza contro l’omotransfobia | “Non si scenda a compromessi sulla legge”

"Non scenderemo mai a compromessi, perché nel momento in cui perdiamo il diritto di essere diversi perdiamo il privilegio di essere liberi". Torino scende in piazza per i diritti Lgbt. In piazza Castello, infatti, si è tenuta una manifestazione a favore del ddl Zan. "Questa legge ci piace così com'è, infatti il nostro slogan è 'Non un passo indietro', perché non deve subire modifiche al ribasso sulla nostra pelle, siamo rimasti scottati nel 2016 con la legge Cirinnà sulle unioni civili – spiega Giziana Vetrano, coordinatrice Torino Pride – non siamo soddisfatti del governo, la legge è tardiva perché la aspettiamo da 25 anni, diciamo che questo governo fa di più quello ...

