Conferenza stampa Di Francesco | «Indeciso se schierare Simeone o Pavoletti»

Conferenza stampa Di Francesco: le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia della sfida contro il Torino. Eusebio Di Francesco ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Queste le sue parole CEPPITELLI – «Ceppitelli non sarà neanche convocato, ha un piccolo fastidio muscolare: ma deve comunque continuare il suo programma di recupero, anche se sta migliorando e fa a parte a tutti gli effetti di questa rosa. Sono contento per come si sta ponendo. Sull'altra domanda, ho visto una squadra volitiva: abbiamo voglia di andare a recuperare un po' di terreno lasciato per strada in questo periodo». NAZIONALI – «Sicuramente Giovanni è avvantaggiato dal punto di vista fisico, ma sono molto contento di quello ...

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Torino. Queste le sue parole.

