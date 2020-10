Cinghiali uccisi a Roma nella notte, scoppia la polemica (Di sabato 17 ottobre 2020) scoppiano le proteste per i Cinghiali uccisi a Roma nella notte. Le associazioni animaliste Leida, Enpa e Animaliberaction hanno infatti condannato l’azione delle forze dell’ordine accusandole dell'”omicidio” di una mamma e sei cuccioli di cinghiale che giovedì notte si erano intrufolati nel giardino Mario Moderni nella zona di Gregorio VII della Capitale. LEGGI ANCHE > Cinghiali invadono l’autostrada A1 e provocano un incidente mortale I Cinghiali uccisi a Roma, le proteste di animalisti e cittadini La vicenda dei Cinghiali uccisi a Roma nella notte ha fatto ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 17 ottobre 2020)no le proteste per i. Le associazioni animaliste Leida, Enpa e Animaliberaction hanno infatti condannato l’azione delle forze dell’ordine accusandole dell'”omicidio” di una mamma e sei cuccioli di cinghiale che giovedìsi erano intrufolati nel giardino Mario Modernizona di Gregorio VII della Capitale. LEGGI ANCHE >invadono l’autostrada A1 e provocano un incidente mortale I, le proteste di animalisti e cittadini La vicenda deiha fatto ...

claudio_tn : @virginiaraggi Ma viene distribuita per caso anche la carne dei cinghiali uccisi a Gregorio VII? Mamma e cuccioli a… - CrisciGloria : Roma, cinghiali rinchiusi in un parco giochi in attesa di esser anestetizzati e uccisi. Protesta di animalisti e ... - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Roma, #cinghiali rinchiusi in un parco giochi in attesa di esser anestetizzati e uccisi - leggoit : #Roma, #cinghiali rinchiusi in un parco giochi in attesa di esser anestetizzati e uccisi - ArabaFeni : RT @LAVonlus: Migliaia di cinghiali uccisi per anni, con piani di abbattimento fuori stagione venatoria: ora LAV è stata ammessa parte civi… -