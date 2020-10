Celtic-Rangers 0-2: Gerrard trionfa nell’Old Firm (Di sabato 17 ottobre 2020) Old Firm dolce per Steven Gerrard, tecnico dei Rangers: vittoria per 0-2 contro i rivali dei Celtic nel derby di Glasgow Derby di Glasgow dolce per Steven Gerrard. L’ex centrocampista del Liverpool, ora tecnico del Rangers, trionfa nel prestigioso derby in casa contro i rivali dei Celtic. Vittoria pesante per 0-2 in un Celtic Park spettrale con l’eroe che non ti aspetti: a decidere la gara è il difensore Connor Goldson che con una doppietta decide una delle gare più affascinanti, il cosiddetto Old Firm. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Olddolce per Steven, tecnico dei: vittoria per 0-2 contro i rivali deinel derby di Glasgow Derby di Glasgow dolce per Steven. L’ex centrocampista del Liverpool, ora tecnico delnel prestigioso derby in casa contro i rivali dei. Vittoria pesante per 0-2 in unPark spettrale con l’eroe che non ti aspetti: a decidere la gara è il difensore Connor Goldson che con una doppietta decide una delle gare più affascinanti, il cosiddetto Old. Leggi su Calcionews24.com

