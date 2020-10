Visite in Rsa si o no? Anffas: “No a provvedimenti frettolosi. Invece di segregare, alziamo l’attenzione”. Irrisolto nodo lavoratori (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Bisogna trovare un giusto equilibrio e un giusto compromesso, non dire ‘basta si chiude non si fanno più le Visite’, misura che poi tra l’altro non trova nemmeno una ragione dal punto di vista sanitario: le Visite e gli incontri si fanno con protocolli di sicurezza molto rigidi. Un’ulteriore segregazione sarebbe terrificante: una violenza inutile fatta ai danni di persone con disabilità e delle loro famiglie”. Il presidente dell’Anffas, Roberto Speziale, risponde così a chi tra gli osservatori ritiene al contrario che, benché sia poco, per proteggere le Rsa e le Residenze per disabili dal Covid non si possa fare “altro che chiudere alle Visite dei parenti”. I gestori contattati da ilfattoquotidiano.it dal canto loro fanno notare che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Bisogna trovare un giusto equilibrio e un giusto compromesso, non dire ‘basta si chiude non si fanno più le’, misura che poi tra l’altro non trova nemmeno una ragione dal punto di vista sanitario: lee gli incontri si fanno con protocolli di sicurezza molto rigidi. Un’ulteriore segregazione sarebbe terrificante: una violenza inutile fatta ai danni di persone con disabilità e delle loro famiglie”. Il presidente dell’, Roberto Speziale, risponde così a chi tra gli osservatori ritiene al contrario che, benché sia poco, per proteggere le Rsa e le Residenze per disabili dal Covid non si possa fare “altro che chiudere alledei parenti”. I gestori contattati da ilfattoquotidiano.it dal canto loro fanno notare che ...

frankiehinrgmc : In Lombardia hanno decretato lo stop alle visite nelle RSA. Vi racconto la mia esperienza. Mia suocera Anna è ospit… - frankiehinrgmc : Questo il tragitto che noi, come altri, percorriamo in sicurezza per andare a trovare Anna nella RSA, non entrando… - frankiehinrgmc : Se esiste un modo sicuro di fare le visite in RSA, perchè impedirlo? Gli ospiti dentro e i parenti fuori, in mezzo… - fattoquotidiano : Visite in Rsa si o no? Anffas: “No a provvedimenti frettolosi. Invece di segregare, alziamo l’attenzione”. Irrisolt… - dirittidisabili : RT @AlexMarti76: Vietate le visite nelle Rsa in Toscana, la Onlus: 'Decisione umanamente inaccettabile' - -