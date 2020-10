Ultime Notizie Roma del 16-10-2020 ore 16:10 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’incremento dei messaggi preoccupa è a pochi giorni dall’ultimo dpcm si ipotizzano nuovi interventi un vertice per decidere Senza indugio nuove misure nazionali per contenere il contagio d’Intesa con le regioni la richiesta al premier Conte è arrivata dal capo delegazione PD al governo il ministro Franceschini Spero che nessuno pensi di richiudere tutto quanto punto a capo Perché l’Italia sarebbe un disastro non solo economico ma anche culturale e sociale Natale arriva dal leader della Lega Salvini che invita alla tutela l’attenzione ma mai Vittima del terrore dice nuove tensioni tra governo e regioni sulla chiusura delle scuole spiega boccia su scuola e lavoro ci sono già protocolli condivisi che sta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’incremento dei messaggi preoccupa è a pochi giorni dall’ultimo dpcm si ipotizzano nuovi interventi un vertice per decidere Senza indugio nuove misure nazionali per contenere il contagio d’Intesa con le regioni la richiesta al premier Conte è arrivata dal capo delegazione PD al governo il ministro Franceschini Spero che nessuno pensi di richiudere tutto quanto punto a capo Perché l’Italia sarebbe un disastro non solo economico ma anche culturale e sociale Natale arriva dal leader della Lega Salvini che invita alla tutela l’attenzione ma mai Vittima del terrore dice nuove tensioni tra governo e regioni sulla chiusura delle scuole spiega boccia su scuola e lavoro ci sono già protocolli condivisi che sta ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. De Luca: serrata per Halloween, tutto chiuso alle 22. Pfizer: autorizzazione vaccino a fine novembre Il Sole 24 ORE Nuove possibili restrizioni per la scuola

La decisione di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, di chiudere le scuole fino al 30 ottobre, è finita al centro di una grande polemica. Si è parlato molto di una possibile sospensione delle ...

Una guerra che dura dalla caduta del Muro di Berlino

I combattimenti in Nagorno Karabakh sono ripresi a causa degli attriti tra Turchia e Russia: da loro dipende il prossimo cessate il fuoco.

