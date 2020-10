Ultime Notizie Roma del 16-10-2020 ore 11:10 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione della Luigi in studio l’epidemia da covid-19 in Italia entrata in una fase acuta e nel prossimo mese rischia di raggiungere valori critici in Alcune regioni lo si legge nel rapporto settimanale del Ministero della Salute in 16 regioni e 2 province autonome l’indice hanratty supera 1 il valore più alto in Val d’Aosta la media Italia e 117 oltre 4900 i focolai attivi più di 1700 quelli nuovi aumentano i probabili focolai in ambito scolastico 10 regioni Intanto hanno un rischio alto per la tenuta delle terapie Intensive chiudere così in blocco le scuole non è la soluzione lo ha detto il premierGiuseppe Conte che ha commentato a margine della prima giornata di lavori del Consiglio Europeo a Bruxelles la decisione del ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto dalla redazione della Luigi in studio l’epidemia da covid-19 in Italia entrata in una fase acuta e nel prossimo mese rischia di raggiungere valori critici in Alcune regioni lo si legge nel rapporto settimanale del Ministero della Salute in 16 regioni e 2 province autonome l’indice hanratty supera 1 il valore più alto in Val d’Aosta la media Italia e 117 oltre 4900 i focolai attivi più di 1700 quelli nuovi aumentano i probabili focolai in ambito scolastico 10 regioni Intanto hanno un rischio alto per la tenuta delle terapie Intensive chiudere così in blocco le scuole non è la soluzione lo ha detto il premierGiuseppe Conte che ha commentato a margine della prima giornata di lavori del Consiglio Europeo a Bruxelles la decisione del ...

sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia record di contagi e di tamponi: 7.332 nuovi positivi su 152.196 test. 43 dec… - fanpage : ?? Ultim'ora È coprifuoco per 28 milioni di francesi. L'annuncio di Macron - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia nuovo record di contagi e tamponi: +8.804 positivi su 162.932 test. Balzo de… - Francesco_Riz : RT @SkyTG24: ?? Il Cts chiede misure più stringenti: ipotesi 'coprifuoco' ?? Dal monitoraggio Iss emerge che in Italia l'epidemia di #coronav… - DavidG__ : RT @armin_83: @repubblica Mi dispiace che un illustre Medico e scienziato come Lei faccia il cioco di quelli che stanno al governo! https… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: governo al lavoro su nuove restrizioni in Italia. Pregliasco: “Solo scuola e lavoro, annullare il resto” Fanpage.it Lite tra vicini a Tortona: smettila di cantare! E lui lo prende a bastonate

Si è conclusa a bastonate un lite tra vicini in un condominio a Tortona. Secondo la ricostruzione un uomo di 62 anni era solito canatre a voce alta la sera tardi. Dopo una serie di richieste di cambia ...

Il conto salato del vicesindaco di Azzano, a New York per Covid

In terapia intensiva per il Covid, poi il conto salato. La storia del vicesindaco di Azzano, ricoverato a New York.

Si è conclusa a bastonate un lite tra vicini in un condominio a Tortona. Secondo la ricostruzione un uomo di 62 anni era solito canatre a voce alta la sera tardi. Dopo una serie di richieste di cambia ...In terapia intensiva per il Covid, poi il conto salato. La storia del vicesindaco di Azzano, ricoverato a New York.