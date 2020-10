Tamponi nell’anarchia | la dichiarazione del coordinatore del Cts

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 16 ottobre 2020) C’erano i tempi, c’erano gli spazi e – cosa piuttosto insolita per l’Italia – c’era anche un piano ben preciso. Stiamo parlando dei. Ad agosto, il microbiologo Andrea Crisanti, una delle massime autorità italiane nel settore, aveva predisposto una timeline per portare ieffettuati a 300mila al giorno, con tutte le modalità per far sì che il nostro Paese si potesse dotare di un sistema efficace di trattamento, anche più economico – nonostante i volumi – rispetto a quello che sta utilizzando in questo periodo. Invece oggi parliamo dinell’anarchia. LEGGI ANCHE > Remdesivir, arriva la bocciatura dell’Oms per la cura al Covid-19nell’anarchia, la denuncia di Agostino Miozzo E a fare questa ...