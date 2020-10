Supermedia sondaggi, i dati su Pd e M5s. Non è un caso: i numeri che possono far saltare la maggioranza (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi evidenzia che il centrodestra è rimasto esattamente al punto in cui era due settimane fa: la Lega di Matteo Salvini è il primo partito italiano con il 24,7% delle preferenze mentre Fdi di Giorgia Meloni diventa il terzo anche nella Supermedia con il 15,9%. Anche Fi è rimasta stabile al 6,6%: è una buona notizia per il centrodestra, che allo stato attuale delle cose avrebbe 5,5 punti di vantaggio sulla maggioranza di governo. Si tratta di un gap che si è allargato nel corso dell'ultimo anno: al momento della nascita del governo Conte II il centrodestra superava la maggioranza di 4 punti. La variazione più importante rispetto a due settimane riguarda il M5s, che è precipitato al 15,3% ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ladeipolitici elaborata da YouTrend per Agi evidenzia che il centrodestra è rimasto esattamente al punto in cui era due settimane fa: la Lega di Matteo Salvini è il primo partito italiano con il 24,7% delle preferenze mentre Fdi di Giorgia Meloni diventa il terzo anche nellacon il 15,9%. Anche Fi è rimasta stabile al 6,6%: è una buona notizia per il centrodestra, che allo stato attuale delle cose avrebbe 5,5 punti di vantaggio sulladi governo. Si tratta di un gap che si è allargato nel corso dell'ultimo anno: al momento della nascita del governo Conte II il centrodestra superava ladi 4 punti. La variazione più importante rispetto a due settimane riguarda il M5s, che è precipitato al 15,3% ...

