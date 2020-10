Stop vendita alle 21: “Alla Zeppola d’Oro” consegna le chiavi a De Luca (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Le restrizioni nazionali e – soprattutto – regionali si innestano in un quadro socio-economico già ampiamente provato e, in certa misura, compromesso. Equilibrio molto fragile che, per taluni, con le misure di giovedì 15 ottobre si è definitivamente rotto. La filiale salernitana della storica ‘Alla Zeppola d’Oro’ di via Poseidonia, con amarezza fa sapere: “Vista l’ultima ordinanza regionale, nella quale la chiusura per la nostra attività é obbligatoria per le 21, comunichiamo alla nostra clientela che chiuderemo definitivamente visto che il nostro prodotto è consumato da tutti nelle ore serali/notturne. Grazie a tutti i nostri clienti che ci hanno preferito in questi anni, ma un grazie particolare va a Vincenzo De ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Le restrizioni nazionali e – soprattutto – regionali si innestano in un quadro socio-economico già ampiamente provato e, in certa misura, compromesso. Equilibrio molto fragile che, per taluni, con le misure di giovedì 15 ottobre si è definitivamente rotto. La filiale salernitana della storica ‘Allad’Oro’ di via Poseidonia, con amarezza fa sapere: “Vista l’ultima ordinanza regionale, nella quale la chiusura per la nostra attività é obbligatoria per le 21, comunichiamo alla nostra clientela che chiuderemo definitivamente visto che il nostro prodotto è consumato da tutti nelle ore serali/notturne. Grazie a tutti i nostri clienti che ci hanno preferito in questi anni, ma un grazie particolare va a Vincenzo De ...

