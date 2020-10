Sorpresa a Illegio | un olio su tela in mostra potrebbe essere di Van Gogh

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Il dipinto esposto allaInternazionale d’Arte di(Udine)riconosciuto come un autentico Vincent Van. Si tratta di “Le restaurant de la sirène à Asnièrs”, molto simile al quadro dallo stesso titolo, ma di dimensioni maggiori, che si trova al Museo d’Orsay di Parigi. La versione esposta anelladal titolo “Nulla è perduto”l’edizione autografa del quadro, nella versioneio prospettico, mentre quella presente al D’Orsay, forse,la versione perfezionata in studio, e dunque successiva. Lo sapremo soltanto quando anche ...

messveneto : Spunta a sorpresa un Van Gogh inedito: a Illegio un olio su tela uguale al quadro esposto al museo d’Orsay - laVitaCattolica : I risultati delle analisi saranno inviati al Museo di Amsterdam. Attesa a Illegio - Comitato di San Floriano. - hashtag24news1 : Sorpresa alla mostra internazionale d'arte di Illegio (Udine), dove gli accertamenti scientifici hanno confermato c… -

A Illegio, in provincia di Udine, un dipinto esposto in una mostra potrebbe essere una stesura alternativa del “Restaurant de la Sirene” conservato a Parigi ...UDINE - A certificarlo definitivamente dovrà essere la massima autorità in materia, ossia il Museo di Amsterdam, ma i risultati dell'indagine scientifica puntano tutti in ...