Sopravvissuti | iniziate le riprese della serie tv Rai con Lino Guanciale e Barbora Bobulova

(Di venerdì 16 ottobre 2020)la nuovaRai prodotta con France Television e ZDF conProsegue con successo l’avventura de L’Alleanza europea tra i broadcaster Rai, France Televison e ZDF. Al via in questi giorni a Genova ledinuovo progetto realizzato dal gruppo di operatori tv pensato per competere insieme con i grandi operatori internazionali.è un mystery drama da 12 episodi da 50 minuti diretto da Carmine Elia (Mare fuori, La porta rossa) e interpretato da, Luca Biagini,, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, ...

Al via in questi giorni a Genova le riprese di Sopravvissuti nuovo progetto realizzato dal gruppo di operatori tv pensato per competere insieme con i grandi operatori internazionali. Sopravvissuti è ...