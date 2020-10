"Solo il 20%, rischiamo un'ecatombe". Coronavirus, perché l'immunità di gregge non funziona (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'immunità di gregge non funzona, la salvezza dal Coronavirus potrà arrivare Solo con un vaccino. A sostenerlo sono 80 scienziati di tutto il mondo inviata alla rivista Lancet. La teoria secondo cui sarebbero i cittadini stessi a sviluppare gli anticorpi, lasciando loro fare una vita senza particolari restrizioni o misure di sicurezza, ha finora guidato la lotta al virus piuttosto blanda condotta dal governo inglese. Ed ecco la risposta degli 80 esperti, tra cui l'italiano Carlo Signorelli del San Raffaele di Milano: "Oggi per il Covid non è plausibile sperare nell'immunità, perché abbiamo ancora una quota di popolazione colpita dal virus relativamente bassa, intorno al 10-20%. Mentre Solo l'80-90% ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'; dinon funzona, la salvezza dalpotrà arrivarecon un vaccino. A sostenerlo sono 80 scienziati di tutto il mondo inviata alla rivista Lancet. La teoria secondo cui sarebbero i cittadini stessi a sviluppare gli anticorpi, lasciando loro fare una vita senza particolari restrizioni o misure di sicurezza, ha finora guidato la lotta al virus piuttosto blanda condotta dal governo inglese. Ed ecco la risposta degli 80 esperti, tra cui l'italiano Carlo Signorelli del San Raffaele di Milano: "Oggi per il Covid non è plausibile sperare nell';,; abbiamo ancora una quota di popolazione colpita dal virus relativamente bassa, intorno al 10-20%. Mentrel'80-90% ...

CottarelliCPI : Non parliamo solo di Covid! Ieri una bella notizia: 20 mafiosi sono stati arrestati a Palermo grazie alle segnalazi… - pisto_gol : Nel decennio 2010/2020 solo 4 delle 20 società di #seriea2020 #sassuolo #crotone #atalanta #napoli hanno guadagnat… - SkyTG24 : Coronavirus Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore: è record in un solo giorno - Capobianco2005C : @alex_orlowski @AntonioDePoli @PaolaPisano_Min @immuni_app Credo che nella realtà i problemi di definizione e diver… - ilariamariotti5 : RT @CottarelliCPI: Non parliamo solo di Covid! Ieri una bella notizia: 20 mafiosi sono stati arrestati a Palermo grazie alle segnalazioni d… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo 20% Dl agosto, ai Caf riconosciuti solo 20 milioni di euro per il 2020 Il Messaggero Luppolo, oltre la birra c’è molto di più

I coni del luppolo crescono solo sugli esemplari femminili ... Cucire o acquistare un piccolo cuscino di cotone dalle dimensioni di 20×20 cm, riempirlo con circa 100 grammi di coni di luppolo o con ...

Le conseguenze delle alterazioni delle stagioni sulla salute dei pet

Uno studio mostra gli effetti delle alterazioni climatiche anche sulla salute dei nostri amici animali, con una presenza estesa dei parassiti ...

I coni del luppolo crescono solo sugli esemplari femminili ... Cucire o acquistare un piccolo cuscino di cotone dalle dimensioni di 20×20 cm, riempirlo con circa 100 grammi di coni di luppolo o con ...Uno studio mostra gli effetti delle alterazioni climatiche anche sulla salute dei nostri amici animali, con una presenza estesa dei parassiti ...