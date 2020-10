Scuola, Speranza contro Azzolina: “Giusto chiudere le aree più allarmanti” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Continua il dibattito sulla Scuola, secondo Speranza misure più severe servono per evitare interventi peggiori nei prossimi giorni. Non è bastata l’ira della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Dopo l’ordinanza della Campania con cui il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha chiuso le scuole fino al 30 ottobre, sono attese oggi – venerdì 16 ottobre … L'articolo Scuola, Speranza contro Azzolina: “Giusto chiudere le aree più allarmanti” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Continua il dibattito sulla, secondomisure più severe servono per evitare interventi peggiori nei prossimi giorni. Non è bastata l’ira della ministra dell’Istruzione, Lucia. Dopo l’ordinanza della Campania con cui il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha chiuso le scuole fino al 30 ottobre, sono attese oggi – venerdì 16 ottobre … L'articolo: “Giustolepiù allarmanti” proviene da www.meteoweek.com.

Non è bastata l’ira della ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Dopo l’ordinanza della Campania con cui il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha chiuso le scuole fino al 30 ottobre, sono ...

