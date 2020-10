Ronaldo Juventus | l’Asl di Torino | “Nessuna violazione Poteva tornare in Italia”

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 16 ottobre 2020)– Da qualche giorno, Cristianoè in quarantena, essendo risultato positivo al tampone fatto col Portogallo nel ritiro della Nazionale. Il fuoriclasse adesso salterà qualche gara, nel frattempo la polemica non manca. Infatti il suo ritorno in Italia, anche se già positivo ha fatto scalpore, inoltre Spadafora ha alimentato queste polemiche accusandodi aver violato il protocollo. Ma non è finita, dalll’Asl diarriva la smentita., l’Asl smentisce le accuse a CR7 A chiarire alcuni aspetti è intervenuto il responsabile del Dipartimento Prevenzione dell’Asl Città diRoberto Testi, che già mercoledì spiegava: ...