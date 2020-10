Romero: “Alla Juve avrei avuto poco spazio. Giocare la Champions è un sogno” (Di venerdì 16 ottobre 2020) È stato alla Juventus, senza però indossare la maglia bianconera. Cristian Romero ha parlato al Corriere della Sera, edizione di Bergamo, del suo trasferimento all’Atalanta : “Mi sono informato coi miei compagni del Genoa e mi hanno assicurato che qui sarei potuto crescere molto. Poi l’Atalanta, insieme alla Lazio, è una delle due squadre che negli ultimi anni hanno espresso il miglior calcio. Infine, sapevo che alla Juve non avrei avuto grande spazio. Io voglio continuare a Giocare e imparare. Champions? Giocarla è un sogno che ho fin da bambino, quando guardavo il calcio europeo dall’Argentina. Nelle poche settimane in cui mi sono allenato con la Juventus a Torino, ho ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) È stato allantus, senza però indossare la maglia bianconera. Cristianha parlato al Corriere della Sera, edizione di Bergamo, del suo trasferimento all’Atalanta : “Mi sono informato coi miei compagni del Genoa e mi hanno assicurato che qui sarei potuto crescere molto. Poi l’Atalanta, insieme alla Lazio, è una delle due squadre che negli ultimi anni hanno espresso il miglior calcio. Infine, sapevo che allanongrande. Io voglio continuare ae imparare.? Giocarla è un sogno che ho fin da bambino, quando guardavo il calcio europeo dall’Argentina. Nelle poche settimane in cui mi sono allenato con lantus a Torino, ho ...

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Romero: 'Sapevo che alla Juve non avrei avuto spazio, ecco perché ho scelto l'Atalanta' - TUTTOJUVE_COM : Romero: 'Sapevo che alla Juve non avrei avuto spazio, ecco perché ho scelto l'Atalanta' - CarlosRomeroV : Facebook mi ricorda che due anni fa incontravo padre @antoniospadaro alla canonizzazione di Paolo VI e Monseñor Rom… - lucioruiiz : @andreslautaroo @Tamu_romero @sanntibazan mal alla no? - Mascalzonelat13 : @Carloalvino È lo stesso che ha preso sturaro a 18 milioni, Romero preso e poi rivenduto alla stesa squadra, perin… -

Ultime Notizie dalla rete : Romero “Alla Husqvarna 701 Supermoto La Stampa