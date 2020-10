Roma | si ferma Smalling | lieve distorsione al ginocchio

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Brutta notizia in casain vista della gara contro il Benevento. Si èto Chris, per lui unaalsinistro. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, oggi il difensore – arrivato dal Manchester United – svolgerà un lavoro differenziato. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

