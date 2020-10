Potenziamento muscolare e rimodellamento corporeo Deka presenta SCHWARZY | dispositivo che aumenta la massa muscolare in meno di trenta minuti con 20 000 contrazioni

Leggi su newsagent

(Di venerdì 16 ottobre 2020) I campioni Filippo Magnini e Alberto Cova utilizzano la nuova tecnologia per tonificare lacon straordinarie stimolazioni, azienda fiorentina, appartenente al Gruppo El.En,, il nuovo sistema non invasivo per la tonificazionee il body shaping, con trattamenti studiati e programmabili in base alle esigenze, alle caratteristiche della persona, e alle zone da trattare.è frutto del costante impegno dinella ricerca scientifico-clinica, e dell’attenzione alle richieste e bisogni di medici e pazienti., ultimonato dell’azienda fiorentina, aiuta a stare bene con il proprio corpo, utilizzando ...