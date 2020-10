Perin: «Non sono un untore. Il Covid è subdolo. Basta con il cliché del calciatore menefreghista!» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Su Repubblica un’intervista al portiere del Genoa, Mattia Perin, il primo della lunga catena di contagi all’interno della squadra rossoblù: 17 in tutto tra i calciatori. Perin adesso è tornato ad allenarsi. Ha superato il Covid. Dice: «Non sono l’untore del calcio italiano». Racconta com’è iniziato tutto. «Era la settimana prima di Napoli-Genoa. Il 21 settembre mi recai a Torino per rivedere mia moglie e i bambini, era un lunedì: al contrario di quanto è stato detto, non esiste alcuna evidenza che io abbia contratto il Coronavirus proprio quel giorno. Il mercoledì seguente ci sottoponemmo ai tamponi, come sempre. Il risultato arrivò il giovedì mattina: tutto okay. Ma la sera avevo la febbre». Non si ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) Su Repubblica un’intervista al portiere del Genoa, Mattia, il primo della lunga catena di contagi all’interno della squadra rossoblù: 17 in tutto tra i calciatori.adesso è tornato ad allenarsi. Ha superato il. Dice: «Nonl’del calcio italiano». Racconta com’è iniziato tutto. «Era la settimana prima di Napoli-Genoa. Il 21 settembre mi recai a Torino per rivedere mia moglie e i bambini, era un lunedì: al contrario di quanto è stato detto, non esiste alcuna evidenza che io abbia contratto il Coronavirus proprio quel giorno. Il mercoledì seguente ci sottoponemmo ai tamponi, come sempre. Il risultato arrivò il giovedì mattina: tutto okay. Ma la sera avevo la febbre». Non si ...

