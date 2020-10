Pamela, Oseghale: 'Morì dopo un malore, non l'ho uccisa io' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Innocent Oseghale, il pusher nigeriano imputato ad Ancona per l'omicidio di Pamela Mastropietro in Corte d'assise d'appello, ribadisce: 'Non l'ho uccisa'. In alcune dichiarazioni spontanee spiega che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) Innocent, il pusher nigeriano imputato ad Ancona per l'omicidio diMastropietro in Corte d'assise d'appello, ribadisce: 'Non l'ho'. In alcune dichiarazioni spontanee spiega che ...

