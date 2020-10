Paderno | due cuori e una rete del letto matrimoniale | multa agli sporcaccioni

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Lui e lei, marito e moglie con unadelin giro perDugnano. Sono statiti questi due, non per atti osceni, ma per aver abbandonato le doghe in legno. È successo a metà settimana nel parcheggio di via Argentina. Negli ultimi mesi l’area di sosta a ridosso della Statale … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.