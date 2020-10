Napoli-Atalanta, Gasperini: “Ilicic sarà convocato. Bisogna convivere col virus, no a stop” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Il Covid colpisce il calcio come tutta la vita quotidiana. Sono convinto che dobbiamo conviverci senza fermarci e anche che le cose possano migliorare grazie ai nostri comportamenti”. Gian Piero Gasperini ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Atalanta e ha espresso il suo parere sul calcio al tempo di un’impennata di contagi da coronavirus: “Bergamo è stata un esempio di come si può continuare a vivere senza dimenticare il dolore. Non è solo per una questione economica che sono tra quelli che vogliono andare avanti”. Piacevole novità in vista della trasferta del San Paolo, visto che a sorpresa torna tra i convocati Josip Ilicic: “Ilicic parte per Napoli e farà parte delle squadra. Ormai lavora molto bene da ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Il Covid colpisce il calcio come tutta la vita quotidiana. Sono convinto che dobbiamo conviverci senza fermarci e anche che le cose possano migliorare grazie ai nostri comportamenti”. Gian Pieroha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia die ha espresso il suo parere sul calcio al tempo di un’impennata di contagi da corona: “Bergamo è stata un esempio di come si può continuare a vivere senza dimenticare il dolore. Non è solo per una questione economica che sono tra quelli che vogliono andare avanti”. Piacevole novità in vista della trasferta del San Paolo, visto che a sorpresa torna tra i convocati Josip Ilicic: “Ilicic parte pere farà parte delle squadra. Ormai lavora molto bene da ...

