LIVE Moto2 | GP Aragon 2020 in DIRETTA | Fabio Di Giannantonio svetta nella FP2!

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP2. Appuntamento a domani. Un saluto a tutti! 15.54 Di, Bezzecchi e Lowes sono i protagonisti di questo turno. Bastianini è sesto alle spalle di Luca Marini. 15.52 La classifica dei tempi al termine della FP2: 1 21 F. DI1:52.748 2 72 M. BEZZECCHI +0.045 3 22 S. LOWES +0.106 4 57 E. PONS +0.269 5 10 L. MARINI +0.300 6 33 E. BASTIANINI +0.392 7 42 M. RAMIREZ +0.505 8 87 R. GARDNER +0.506 9 88 J. MARTIN +0.577 10 16 J. ROBERTS +0.586 15.52 Nessuno sembra in grado di impensierire Di! 15.50 Ultimo giro per tutti! 15.50 Bandiera a scacchi! 15.48 Che rischio per Enea ...