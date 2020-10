Lazio, Inzaghi: «Caicedo oggi si è mosso bene. Candreva e Keita…» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Simone Inzaghi parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Ecco le parole del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato della gara di domani contro la Sampdoria. «Caicedo e Marusic si sono mossi bene oggi, anche Fares e Milinkovic, domani faremo le valutazioni. La Sampdoria è in salute, dovremo fare una grandissima partita, le motivazioni devono fare la differenza. Candreva e Keita mi hanno dato grande disponibilità e avrei voluto trattenerli, hanno fatto delle scelte diverse ma li vedrò con grande piacere e saranno osservati speciali». LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE DI SIMONE Inzaghi SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Simoneparla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Ecco le parole del tecnico dellaSimone, in conferenza stampa, ha parlato della gara di domani contro la Sampdoria. «e Marusic si sono mossi, anche Fares e Milinkovic, domani faremo le valutazioni. La Sampdoria è in salute, dovremo fare una grandissima partita, le motivazioni devono fare la differenza.e Keita mi hanno dato grande disponibilità e avrei voluto trattenerli, hanno fatto delle scelte diverse ma li vedrò con grande piacere e saranno osservati speciali». LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE DI SIMONESUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

LazioChannel : #16ottobre - Simone #Inzaghi in conferenza alla vigilia di #SampdoriaLazio - sportli26181512 : Lazio, Inzaghi: 'Volevo tenere Candreva e Keita, saranno osservati speciali. Dortmund? Testa solo alla Samp': Il te… - laziolibera : Lazio, Inzaghi: 'Non penso alla Champions. Keita e Candreva volevo tenerli...' - sportli26181512 : #Lazio, Inzaghi: 'Non penso alla Champions. Keita e Candreva volevo tenerli...': Il tecnico biancoceleste parla all… - Noibiancocelest : Lazio, conferenza stampa Inzaghi: “Con la Samp dovremo fare una grandissima, le motivazioni dovranno fare la differ… -