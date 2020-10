La Siria in bianco e nero | ombre e caravanserragli fra le rovine archeologiche

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 17 ottobre 2020)emergono, in tutta la loro magnificenza, dalla sabbia color d’argento. Grandi diagonali aprono orizzonti su vallate che sembrano appartenere all’aldilà, se non ci fossero le silhouette di due bambini in piedi su una muraglia a rivelarci l’abbaglio. Moschee,e suk si popolano die di figure immerse nella luce diafana di gesti quotidiani, catturati nello scrigno della Hasselblad 500 di Michel Eisenlohr. Il poetico diariono del fotografo nato nel 1974 a La Ciotat, nella costa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.