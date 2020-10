Juventus: cosa rischia Ronaldo in caso di violazione del protocollo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a livello sportivo, qualora fosse accertata una responsabilità, sarebbe imputabile soltanto ai giocatori, in quanto la Juventus aveva provveduto a ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a livello sportivo, qualora fosse accertata una responsabilità, sarebbe imputabile soltanto ai giocatori, in quanto laaveva provveduto a ...

DiMarzio : #Agnelli: “#JuventusNapoli? E’ una cosa che riguarda il Napoli e le autorità competenti” ?? - romeoagresti : Per essere disponibile per la sfida contro il #Barcellona, #CR7 dovrà risultare negativo al COVID-19 almeno 7 giorn… - GoalItalia : ??#Ronaldo a forte rischio per Juventus-Barcellona Cosa dice il Protocollo UEFA ?? - AlessandroVig0 : #Ronaldo e altri giocatori della #Juventus hanno violato il protocollo. Cosa succede? Multa da 1400 euro per tutti… - MondoNapoli : Gazzetta - Juventus e CR7, cosa rischiano per aver rotto la 'bolla': la situazione - -