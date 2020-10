Just Dance 2021 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X | S (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oggi Ubisoft ha annunciato che il nuovo Just Dance 2021 arriverà anche su PS5 e Xbox Series X e S Quella di Just Dance è una nota serie di giochi di ballo sviluppata e pubblicata da Ubisoft per moltissime piattaforme diverse. Il prossimo capitolo in arrivo è Just Dance 2021, che sarà disponibile dal 12 novembre per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Ormai manca meno di un mese all’uscita di questo titolo, ma a quanto pare Ubisoft ha ancora delle sorprese in serbo per i fan. Oggi infatti la compagnia francese ha annunciato che il nuovo Just Dance 2021 arriverà ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oggi Ubisoft ha annunciato che il nuovoarriveràsu PS5 eX e S Quella diè una nota serie di giochi di ballo sviluppata e pubblicata da Ubisoft per moltissime piattaforme diverse. Il prossimo capitolo in arrivo è, che sarà disponibile dal 12 novembre per PC, PS4,One, Nintendo Switch e Google Stadia. Ormai manca meno di un mese all’uscita di questo titolo, ma a quanto pare Ubisoft ha ancora delle sorprese in serbo per i fan. Oggi infatti la compagnia francese ha annunciato che il nuovoarriverà ...

tuttoteKit : Just Dance 2021 arriverà anche su #PS5 e Xbox Series X | S #GoogleStadia #JustDance2021 #NintendoSwitch #PC #PS4… - EJJKB0Y : jin jimin yoongi tornate in live a giocare a just dance ancora vi supplico mi avete migliorato la giornata quella v… - yoongigattino : ^^^^ tutto un processo di pensieri mentre ascoltavo just dance - LindaMarchesin : a volte mi prende la voglia di riattaccare la wii alla TV e giocare a just dance - chiarawoo : @G0DBANGYEDAM avevo letto just dance e pensavo avessi passato na canzone di just dance -