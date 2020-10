Il ragazzo che ha ucciso a calci un gatto a Casoria ringrazia per i follower presi (Di venerdì 16 ottobre 2020) F.G., un ragazzino di 13 anni nella zona della Cittadella a Casoria ha preso a calci un gatto: il motivo? Pubblicare un video su Tik Tok. . Una scena violenta, filmata da un altro giovane e che poi è stata pubblicata sulla piattaforma web. Il povero gattino è morto, tra l’indifferenza generale, a causa del trauma subito ad opera del suo assassino. Secondo le ricostruzioni il video sarebbe stato girato qualche settimana fa ma è stato pubblicato solo nelle ultime ore su Tik Tok. Il responsabile è gia’ stato individuato e denunciato e adesso rischia una condanna per uccisione di animale. “Si tratta di un ragazzino – dicono il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, Salvatore Iavarone, consigliere comunale a Casoria di Europa Verde e Francesca ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) F.G., un ragazzino di 13 anni nella zona della Cittadella aha preso aun: il motivo? Pubblicare un video su Tik Tok. . Una scena violenta, filmata da un altro giovane e che poi è stata pubblicata sulla piattaforma web. Il povero gattino è morto, tra l’indifferenza generale, a causa del trauma subito ad opera del suo assassino. Secondo le ricostruzioni il video sarebbe stato girato qualche settimana fa ma è stato pubblicato solo nelle ultime ore su Tik Tok. Il responsabile è gia’ stato individuato e denunciato e adesso rischia una condanna per uccisione di animale. “Si tratta di un ragazzino – dicono il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, Salvatore Iavarone, consigliere comunale adi Europa Verde e Francesca ...

