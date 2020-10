I Blame You, nuovo singolo di Paris Hilton (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ereditiera ha rilasciato un unico album anni fa, ma ogni tanto si dedica ancora alla musica pop. Ecco quindi I Blame You, il ritorno al microfono di Paris Hilton, rivolto inoltre a una buona causa. Paris Hilton e la musica Negli anni recenti si tende a rivalutare affettuosamente un sacco di elementi di pop culture dello scorso decennio, soprattutto femminili. Vi è un controverso ritorno di fiamma della saga di Twilight, la reunion di High School Musical durante la quarantena è stata un successone, e film come La Rivincita Delle Bionde, Sex & The City e Mean Girls ricevono nuove analisi, sempre più dettagliate, che li esaminano non più come commedie frivole per il pubblico generalista, ma come pietre miliari della cultura e influenze di massa. Anche la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 16 ottobre 2020) L’ereditiera ha rilasciato un unico album anni fa, ma ogni tanto si dedica ancora alla musica pop. Ecco quindi IYou, il ritorno al microfono di, rivolto inoltre a una buona causa.e la musica Negli anni recenti si tende a rivalutare affettuosamente un sacco di elementi di pop culture dello scorso decennio, soprattutto femminili. Vi è un controverso ritorno di fiamma della saga di Twilight, la reunion di High School Musical durante la quarantena è stata un successone, e film come La Rivincita Delle Bionde, Sex & The City e Mean Girls ricevono nuove analisi, sempre più dettagliate, che li esaminano non più come commedie frivole per il pubblico generalista, ma come pietre miliari della cultura e influenze di massa. Anche la ...

