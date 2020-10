Hatshepsut: il Faraone-donna sparito dalla storia per millenni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Per la rubrica “Esseri Unici” oggi racconto l’incredibile storia di Hatshepsut, il Faraone-donna, cancellata dalla storia per millenni. Nata nel 1508 a.C. fu l’unica figlia del Re Thutmose I e di Ahomose, Grande Sposa Reale. Alla morte del Faraone il successore al trono fu Thutmose II, fratellastro di Hatshepsut. All’età di circa vent’anni Hatshepsut sposò il Faraone ottenendo anch’essa il titolo di Grande sposa Reale. Thutmose II all’età di circa trent’anni morì, regnando per soli tre. Alla sua morte, non avendo Hatshepsut generato figli maschi, dovette accettare l’idea che la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Per la rubrica “Esseri Unici” oggi racconto l’incredibiledi, il, cancellataper. Nata nel 1508 a.C. fu l’unica figlia del Re Thutmose I e di Ahomose, Grande Sposa Reale. Alla morte delil successore al trono fu Thutmose II, fratellastro di. All’età di circa vent’annisposò ilottenendo anch’essa il titolo di Grande sposa Reale. Thutmose II all’età di circa trent’anni morì, regnando per soli tre. Alla sua morte, non avendogenerato figli maschi, dovette accettare l’idea che la ...

Hatshepsut eresse anche due obelischi gemelli, i più alti della loro epoca, all’entrata del Tempio di Karnak. Uno dei due è ancora in piedi ed è il più alto obelisco meglio conservatosi in Egitto. Un ...

