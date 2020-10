Giulia de Lellis racconta della bruttissima aggressione subita in strada a Milano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nelle ultime ore, l’esperta di tendenze Giulia De Lellis ha raccontato un episodio davvero brutto in cui si è trovata ad essere vittima. La ex protagonista di Uomini e Donne ha subito una aggressione mentre era per strada a Milano. Questo triste episodio è successo oramai due settimane fa ma la De Lellis ha voluto raccontare tutto al suo esercito di followers. La ragazza ha anche tranquillizzato tutti spiegando che adesso sta bene ma che cosa è successo quel giorno a Giulia De Lellis? “Ho letto qualche articolo infelice, ogni tanto capita purtroppo, dicono di una brutta aggressione che ho subito e che le molte persone intorno a me invece di aiutarmi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nelle ultime ore, l’esperta di tendenzeDehato un episodio davvero brutto in cui si è trovata ad essere vittima. La ex protagonista di Uomini e Donne ha subito unamentre era per. Questo triste episodio è successo oramai due settimane fa ma la Deha volutore tutto al suo esercito di followers. La ragazza ha anche tranquillizzato tutti spiegando che adesso sta bene ma che cosa è successo quel giorno aDe? “Ho letto qualche articolo infelice, ogni tanto capita purtroppo, dicono di una bruttache ho subito e che le molte persone intorno a me invece di aiutarmi ...

leggoit : Giulia De Lellis aggredita in strada a Milano: «Ecco cosa è successo davvero» - MondoTV241 : Giulia De Lellis parla dell'aggressione subita a Milano. (VIDEO) #giuliadelellis - DonnaGlamour : Giulia De Lellis aggredita a Milano: “Non sono riusciti a farmi male” - gioosw : Anche io voglio un’amica come Giulia De Lellis che mi regala tutti quei trucchi nuovi e costosi - zazoomblog : Paura per Giulia De Lellis l’influencer aggredita: lo sfogo - #Paura #Giulia #Lellis #l’influencer -