Giro d’Italia 2020, prosegue la sfida tra Démare e Sagan. Il francese: “Quello di oggi è un pareggio, mi è favorevole” (Di venerdì 16 ottobre 2020) prosegue una sfida, anche senza esclusione di colpi come si è visto in volata, molto appassionante tra Arnaud Démare e Peter Sagan per la conquista della Maglia Ciclamino al Giro d’Italia 2020. Il francese al momento è avanti di 37 lunghezze in classifica e quella di oggi, con l’arrivo a Monselice, è stata sicuramente un’occasione persa per lo slovacco per recuperare qualche punto. Le parole in conferenza stampa dell’uomo della Groupama-FDJ: “Questo risultato è come un pareggio tra me e Peter Sagan per la Classifica a Punti, anzi forse va meglio a me che a lui. Le due salite nel finale erano molto dure, nel tratto in pianura prima dell’arrivo siamo andati a tutta ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020)una, anche senza esclusione di colpi come si è visto in volata, molto appassionante tra Arnaud Démare e Peterper la conquista della Maglia Ciclamino ald’Italia. Ilal momento è avanti di 37 lunghezze in classifica e quella di, con l’arrivo a Monselice, è stata sicuramente un’occasione persa per lo slovacco per recuperare qualche punto. Le parole in conferenza stampa dell’uomo della Groupama-FDJ: “Questo risultato è come untra me e Peterper la Classifica a Punti, anzi forse va meglio a me che a lui. Le due salite nel finale erano molto dure, nel tratto in pianura prima dell’arrivo siamo andati a tutta ma ...

giroditalia : Up and down on the Pirata’s roads. The attack under the rain. Watch now the Highlights of Stage 12, Giro d’Italia 2… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 12 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 13 | Tappa 13 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ?? Mode on. ?? Maglia Rosa - @EnelGroupIT #Giro - crazycelt01 : Giro d'Italia 2020 - Diego Ulissi denies Joao Almeida to double up in Stage 13 - infoitinterno : Il Giro d’Italia minacciato dai contagi e il sottile filo rosa su cui si regge la corsa -