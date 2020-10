Giro d’Italia 2020, prima della tredicesima tappa minuto di silenzio in memoria di Jole Santelli (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 onora la memoria di Jole Santelli, la governatrice della regione Calabria scomparsa giovedì all’età di cinquantuno anni per via di un male incurabile. Alla partenza della tredicesima tappa della corsa rosa, la Cervia-Monselice, i ciclisti osserveranno un minuto di silenzio prima di prendere il via dalla città romagnola per percorrere i 192 km in programma. Lo ha stabilito Rcs in mattinata. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ild’Italiaonora ladi, la governatriceregione Calabria scomparsa giovedì all’età di cinquantuno anni per via di un male incurabile. Alla partenzacorsa rosa, la Cervia-Monselice, i ciclisti osserveranno undidi prendere il via dalla città romagnola per percorrere i 192 km in programma. Lo ha stabilito Rcs in mattinata.

