Coronavirus, per il comico Ricky Gervais arriverà una pandemia peggiore: “Metterà fine all’umanità” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ricky Gervais teme che sia in arrivo un’altra pandemia peggiore del Coronavirus che spazzerà via l’umanità. Sempre a detta del comico, questa nuova pandemia sarà scatenata da un essere umano che mangerà uno strano animale, un pò come la pandemia di Covid-19 trasmessa molto probabilmente dai pipistrelli. Ricky, 59 anni, ha detto in una chat dal vivo su Internet: “Spero solo che la pandemia di Covid-19 si sistemerà. Non credo che ciò metterà fine all’umanità, ma la prossima volta il rischio è alto”. Il produttore della serie After Life ha anche condiviso le sue paure in merito alla guerra civile e al ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 16 ottobre 2020)teme che sia in arrivo un’altradelche spazzerà via l’umanità. Sempre a detta del, questa nuovasarà scatenata da un essere umano che mangerà uno strano animale, un pò come ladi Covid-19 trasmessa molto probabilmente dai pipistrelli., 59 anni, ha detto in una chat dal vivo su Internet: “Spero solo che ladi Covid-19 si sistemerà. Non credo che ciò metteràall’umanità, ma la prossima volta il rischio è alto”. Il produttore della serie After Life ha anche condiviso le sue paure in merito alla guerra civile e al ...

rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - Agenzia_Ansa : Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: 8.804 casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un s… - NicolaPorro : C’è un motivo per il quale oggi sentiamo ancora una volta la necessità di sottolineare il bene prezioso della liber… - Ilsognatore13 : RT @CesareSacchetti: La denuncia del dottor Amici:'i tamponi non sono tecnicamente affidabili.' Il governo eversivo sta spendendo una barc… - TgrRaiFVG : #Rai con la @DPCgov contro il #Coronavirus. #RaccoltaFondi straordinaria per l’acquisto di #DPI e apparecchiature… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, Franceschini: "Chiesto a Conte vertice per nuove misure" Rai News Coronavirus, Regione: “Siamo in piena epidemia, non escludiamo lockdown mirati”

La situazione va peggiorando e la Regione Piemonte sta cercando di correre ai ripari prima che la situazione sfugga di mano. Nessuno, però, ha intenzione di chiudere tutto così come era successo quest ...

COVID contact tracing no longer working - Ricciardi

ROME, OCT 16 - Italy's COVID-19 contact-tracing systems are no longer working, Walter Ricciardi, an expert advisor to Health Minister Roberto Speranza, told ANSA on Friday. "The local health authoriti ...

La situazione va peggiorando e la Regione Piemonte sta cercando di correre ai ripari prima che la situazione sfugga di mano. Nessuno, però, ha intenzione di chiudere tutto così come era successo quest ...ROME, OCT 16 - Italy's COVID-19 contact-tracing systems are no longer working, Walter Ricciardi, an expert advisor to Health Minister Roberto Speranza, told ANSA on Friday. "The local health authoriti ...