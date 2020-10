Coronavirus, i medici di base ai cittadini: “E’ giunto il momento per l’autolockdown” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “E’ giunto il momento che i cittadini considerino la necessità di un autolockdown per limitare al massimo il rischio di contagio a fronte dei numeri in preoccupante crescita”. E’ l’appello lanciato alla popolazione da Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). Ovviamente, chiarisce all’ANSA, “vanno preservate le attività lavorative ma tutto il resto, ciò che non è cioè necessario, in questo momento deve essere sacrificato in nome della salute pubblica”. “Anche in assenza di indicazioni in tal senso da parte delle istituzioni – ha sottolineato Scotti -. i cittadini dovrebbero comprendere la ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) “E’ilche iconsiderino la necessità di un autolockdown per limitare al massimo il rischio di contagio a fronte dei numeri in preoccupante crescita”. E’ l’appello lanciato alla popolazione da Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione italianadina generale (Fimmg). Ovviamente, chiarisce all’ANSA, “vanno preservate le attività lavorative ma tutto il resto, ciò che non è cioè necessario, in questodeve essere sacrificato in nome della salute pubblica”. “Anche in assenza di indicazioni in tal senso da parte delle istituzioni – ha sottolineato Scotti -. idovrebbero comprendere la ...

Ministri federali e Comunità e di Regioni si sono riuniti dalle 14 a Palazzo Egmont e discutono di nuove misure da adottare per arginare la diffusione del coronavirus. Il comitato di consultazione che ...

Coronavirus, l’appello accorato dei medici: “Restate in casa”

Dopo l'ennesimo aumento dei contagi giornalieri, l'associazione dei medici invita i cittadini ad evitare gli spostamenti inutili.

