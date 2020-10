Coronavirus, De Luca “No a mezze misure, prendere decisioni forti” (Di venerdì 16 ottobre 2020) NAPOLI (ITALPRESS). “Di fronte ai numeri che abbiamo in Italia le mezze misure non servono a niente”. Così Vincenzo De Luca nel corso del suo appuntamento settimanale via social per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. Il governatore della Campania spiega in questo modo la ratio della sua ultima ordinanza nella quale ha disposto ulteriori restrizioni per contenere il contagio tra cui la decisione di chiudere scuole e università fino al 30 ottobre. “Prima prendiamo decisioni forti meglio è – sostiene De Luca -. Più ritardiamo nel prendere le nostre scelte, più ci avviciniamo al momento in cui saremo costretti a prendere misure drastiche con l’acqua alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 ottobre 2020) NAPOLI (ITALPRESS). “Di fronte ai numeri che abbiamo in Italia lenon servono a niente”. Così Vincenzo Denel corso del suo appuntamento settimanale via social per fare il punto sull’emergenza. Il governatore della Campania spiega in questo modo la ratio della sua ultima ordinanza nella quale ha disposto ulteriori restrizioni per contenere il contagio tra cui la decisione di chiudere scuole e università fino al 30 ottobre. “Prima prendiamoforti meglio è – sostiene De-. Più ritardiamo nelle nostre scelte, più ci avviciniamo al momento in cui saremo costretti adrastiche con l’acqua alla ...

