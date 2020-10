Coronavirus, coprifuoco e chiusure: l’annuncio di Conte già in giornata (Di venerdì 16 ottobre 2020) Notizia certificata e riportata da Il Sole 24 ore. Record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime del Coronavirus. E governo e ministero della Salute stanno studiando il varo, in giornata o al massimo domani, di un dpcm che prevede un nuovo giro di vite per arginare i numeri in crescita esponenziale. Fra le misure allo studio: coprifuoco dalle 22, come già accade in molti paesi europei, ma anche chiusura di palestre, parrucchieri, barbieri, centri estetici, ma anche cinema e teatri. Si riflette anche sulla didattica a distanza alle superiori. Pressing del Comitato tecnico scientifico Arriva anche un pressing al governo del Comitato tecnico scientifico: «Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi». Chiesti ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 ottobre 2020) Notizia certificata e riportata da Il Sole 24 ore. Record di contagi e di tamponi. Raddoppiano le vittime del. E governo e ministero della Salute stanno studiando il varo, ino al massimo domani, di un dpcm che prevede un nuovo giro di vite per arginare i numeri in crescita esponenziale. Fra le misure allo studio:dalle 22, come già accade in molti paesi europei, ma anche chiusura di palestre, parrucchieri, barbieri, centri estetici, ma anche cinema e teatri. Si riflette anche sulla didattica a distanza alle superiori. Pressing del Comitato tecnico scientifico Arriva anche un pressing al governo del Comitato tecnico scientifico: «Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi». Chiesti ...

