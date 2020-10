Chiusura scuole, il sindaco vesuviano attacca De Luca: “Continueremo a prendere il Covid sui treni” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo di Napoli (Na) – Non ha mezze misure Massimo Pelliccia, il primo cittadino di Casalnuovo, si scaglia contro l’ultima ordinanza del Governatore Vincenzo De Luca che chiude le scuole di ogni ordine e grado della Campania per arginare la diffusione del coronavirus. “Possiamo continuare a contrarre il virus utilizzando i treni Campani” tuona oggi il sindaco recentemente rieletto, tra le file del centro destra locale, nel comune della città metropolitana di Napoli. In un’area come quella della provincia napoletana dove la dispersione scolastica è tra le più alte del Paese in molti non hanno accettato la Chiusura del Governatore volta a contrastare il Covid e gli assembramenti. Tra le polemiche non ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalnuovo di Napoli (Na) – Non ha mezze misure Massimo Pelliccia, il primo cittadino di Casalnuovo, si scaglia contro l’ultima ordinanza del Governatore Vincenzo Deche chiude ledi ogni ordine e grado della Campania per arginare la diffusione del coronavirus. “Possiamo continuare a contrarre il virus utilizzando i treni Campani” tuona oggi ilrecentemente rieletto, tra le file del centro destra locale, nel comune della città metropolitana di Napoli. In un’area come quella della provincia napoletana dove la dispersione scolastica è tra le più alte del Paese in molti non hanno accettato ladel Governatore volta a contrastare ile gli assembramenti. Tra le polemiche non ...

