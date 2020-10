Buccino | Cammarano | “Niente impianto | la riserva del Sele è salva”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele, alla luce della sentenza del Tar di Salerno, che ha respinto il ricorso dalla società “Buoneco srl”. “Una delle più belle e rigogliose aree verdi della Campania è salva. Grazie alle battaglie, che abbiamo sempre sostenuto in prima persona, portate avanti per anni da attivisti e comunità locali, con il sostegno di imprenditori coraggiosi, il megadi smaltimento rifiuti da 113mila tonnellate, che avrebbe dovuto sorgere nell’area industriale di, a ridosso dellanaturale di Foce-Tanagro, non sarà realizzato. La decisione del Tar mette la parola fine a ...