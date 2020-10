Autista Atm aggredito: 'Io assediato nella cabina sul mio autobus notturno' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Racconta a Leggo 'l'aggressione choc che ho subito venerdì 11 ottobre alle 20,30'. Niente cognome, 'per il timore che quei due mi possano rintracciare'. Signor Romeo, che cos'è successo? 'A Sesto ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Racconta a Leggo 'l'aggressione choc che ho subito venerdì 11 ottobre alle 20,30'. Niente cognome, 'per il timore che quei due mi possano rintracciare'. Signor Romeo, che cos'è successo? 'A Sesto ...

«Se i miei aggressori fossero riusciti a rompere il vetro della cabina di guida mi avrebbero massacrato di botte, ero imprigionato nel gabbiotto. Stavolta me la sono cavata, ma ...

Messina, emergenza coronavirus, le soluzioni di Atm: autobus da 18 metri nelle ore di punta e sanificazione mezzi quotidiana

Messina. Il presidente di Atm Spa, Pippo Campagna, ribadisce la costante attenzione dell’azienda al fenomeno coronavirus e illustra gli accorgimenti presi per contrastarne la diffusione ...

