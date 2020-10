Torino, corruzione e turbativa d'asta: indagati l'ex assessore Lavolta e l'ex senatore Esposito (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ci sono anche l'ex assessore della Città di Torino, Enzo Lavolta, e l'ex senatore del Pd, Stefano Esposito, tra i quaranta indagati per 'turbativa d'asta', 'corruzione', 'traffico di influenza ... Leggi su torinotoday (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ci sono anche l'exdella Città di, Enzo, e l'exdel Pd, Stefano, tra i quarantaper 'd'', '', 'traffico di influenza ...

