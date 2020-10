Sileri: "Non vedo uno stop sotto le feste" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il viceministro della Salute: "Il sistema ospedaliero regge, i numeri dei contagi non spaventano, dipendono dai tanti tamponi fatti. Ci saranno chiusure solo in alcuni territori" Leggi su repubblica (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il viceministro della Salute: "Il sistema ospedaliero regge, i numeri dei contagi non spaventano, dipendono dai tanti tamponi fatti. Ci saranno chiusure solo in alcuni territori"

