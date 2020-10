Programmi Tv 15 Ottobre 2020, Film e programmi oggi Stasera in Tv programmazione e guida (Di giovedì 15 ottobre 2020) DOC – NELLE TUE MANI RAIUNO ore 21.25 Riparte con due nuovi episodi la fiction di grande successo con Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti, primario di Medicina interna costretto a ricominciare da capo dopo aver perso 12 anni di ricordi per un colpo di pistola alla testa. Matilde Gioli interpreta Giulia, ex allieva di Andrea. VERA GIALLO ore 21.10 Arrivano quattro nuove indagini dell’infallibile Vera Stanhope, la detective più caparbia della tv britannica, e del sergente Aiden Healy, personaggi creati dalla scrittrice Ann Cleeves. Protagonisti, Brenda Blethyn e Kenny Doughty. IL PARADISO DELLE SIGNORE RAIUNO ore 15.55 La contessa Adelaide (Vanessa Gravina) è tornata da New York con energie rinnovate. Le serviranno per una sfida molto dura: le elezioni per la presidenza del Circolo. Succede nelle puntate di questa settimana. A QUALCUNO PIACE GREEN LAF ore ... Leggi su aciclico (Di giovedì 15 ottobre 2020) DOC – NELLE TUE MANI RAIUNO ore 21.25 Riparte con due nuovi episodi la fiction di grande successo con Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti, primario di Medicina interna costretto a ricominciare da capo dopo aver perso 12 anni di ricordi per un colpo di pistola alla testa. Matilde Gioli interpreta Giulia, ex allieva di Andrea. VERA GIALLO ore 21.10 Arrivano quattro nuove indagini dell’infallibile Vera Stanhope, la detective più caparbia della tv britannica, e del sergente Aiden Healy, personaggi creati dalla scrittrice Ann Cleeves. Protagonisti, Brenda Blethyn e Kenny Doughty. IL PARADISO DELLE SIGNORE RAIUNO ore 15.55 La contessa Adelaide (Vanessa Gravina) è tornata da New York con energie rinnovate. Le serviranno per una sfida molto dura: le elezioni per la presidenza del Circolo. Succede nelle puntate di questa settimana. A QUALCUNO PIACE GREEN LAF ore ...

fainformazione : OpenOffice compie 20 anni Esattamente 20 anni fa, il 13 ottobre del 2000, nasceva ufficialmente il progetto… - fainfoscienza : OpenOffice compie 20 anni Esattamente 20 anni fa, il 13 ottobre del 2000, nasceva ufficialmente il progetto… - OnlyPopPlease1 : RT @raicinque: L’archeologo #AndreaAngelucci va alla scoperta della #Sardegna nell’ultimo episodio della serie #ArtRider, in anteprima @Rai… - Osserv_Digital : Al via il 28 ottobre il programma tematico 'Space Economy: un’overview di applicazioni, modelli di business e degl… - MattiaSerafini3 : RT @SapienzaRoma: ?? -4 alle Elezioni studentesche del 19-22 ottobre ?? Quest’anno votare è facile perché le elezioni si svolgeranno in modal… -