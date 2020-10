L’uccello con il cinguettio più forte del mondo VIDEO

Leggi su virali.video

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La natura custodisce alcuni segreti e primati davvero eccezionali. È questo il caso del Procnias albus, un uccello di campanaro bianco maschio che durante il periodo dell’accoppiamento, riesce a produrre un suono più potente, rispetto a quello di qualunque altro volatile. L’affermazione proviene dallo studioso americano Jeffrey Podos e dal brasiliano Mario Cohn-Haft ed è stata pubblicata sulla rivista Current Biology. Questi animali sono tipici della zona del Nord America del Sud e le registrazioni effettuate su molti uccelli della loro specie, ha portato a registrare dei picchi di intensità di 125 decibel. Facendo una proporzione, anche in base al loro peso esiguo di 250 grammi, questi uccelli riescono a dimostrarsi i più rumorosi in assoluto tra tutti i volatili e riescono a superare facilmente anche mammiferi come scimmie urlatrici ...