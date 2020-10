Lockdown a Natale? Zampa: “Sbagliato spaventare la gente: in democrazia non si può fare di più, l’alternativa è il modello Cina” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Non faccio il tecnico e non azzardo previsioni. Però spaventare la gente è sbagliato e io sono ottimista“: lo ha affermato al Corriere della Sera Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, riferendosi alla possibilità di un Natale in Lockdown, prospettata ieri dal virologo Andrea Crisanti. “Sono razionale e rigorosa – prosegue – La scienza suggerisce che con comportamenti attenti da parte dei cittadini e massimo sforzo da parte delle istituzioni possiamo evitare la fase della crescita esponenziale di casi. Non possiamo pretendere sacrifici dagli italiani se poi per andare al lavoro si devono stringere come sardine nei mezzi pubblici e sopportano code interminabili ai drive-in per fare il tampone. L’impegno delle ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Non faccio il tecnico e non azzardo previsioni. Peròlaè sbagliato e io sono ottimista“: lo ha affermato al Corriere della Sera Sandra, sottosegretaria alla Salute, riferendosi alla possibilità di unin, prospettata ieri dal virologo Andrea Crisanti. “Sono razionale e rigorosa – prosegue – La scienza suggerisce che con comportamenti attenti da parte dei cittadini e massimo sforzo da parte delle istituzioni possiamo evitare la fase della crescita esponenziale di casi. Non possiamo pretendere sacrifici dagli italiani se poi per andare al lavoro si devono stringere come sardine nei mezzi pubblici e sopportano code interminabili ai drive-in peril tampone. L’impegno delle ...

HuffPostItalia : La previsione di Crisanti: 'Possibile lockdown a Natale' - repubblica : Il microbiologo Crisanti: 'Credo che un lockdown a Natale sia nell'ordine delle cose' - repubblica : Covid, Conte: 'Lockdown a Natale? Non faccio previsioni, dipenderà dagli italiani' - viniciocavalli : RT @_House_M_D: COVID19 - SOLO OGGI 1884 nuovi contagi in Lombardia 1000 solo a Milano Voi preoccupatevi delle feste in casa, ironizzate… - Elisabe94838092 : RT @LaVeritaWeb: Aumentano i contagi, ma è boom di asintomatici. Nel frattempo gli esperti lanciano allarmi e preparano il colpo di grazia… -