Lockdown a Natale | il premier Conte | “Non è da escludere”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il numero dei contagi cresce in maniera esponenziale. Schizzano anche i ricoveri in degenza ordinaria e salgono quelli in terapia intensiva. Di fronte al pericolo del collasso del sistema sanitario, Giuseppeevoca di nuovo il fantasma del: “non è da escludere” Di fronte alla crescita vorticosa dei nuovi casi … L'articolo, il: “Non è da escludere” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

HuffPostItalia : La previsione di Crisanti: 'Possibile lockdown a Natale' - repubblica : Il microbiologo Crisanti: 'Credo che un lockdown a Natale sia nell'ordine delle cose' - repubblica : Covid, Conte: 'Lockdown a Natale? Non faccio previsioni, dipenderà dagli italiani' - chilisummer : RT @noitre32: PACCO SOTTO L'ALBERO A Natale tutti a casa. Conte semina il panico - marco_moggio : RT @valy_s: #Gismondo “Parlare ora di #lockdown a #Natale come ha fatto un mio collega (Crisanti)crea solo panico e crollo economico. Ognun… -

La regione con meno riscontri è la Basilicata (+9). Visto l'aumento dei casi, in molti tra i virologi cominciano a prospettare un possibile nuovo lockdown a Natale. Il primo ad ipotizzarlo, ...Conte ha anche commentato le parole del virologo Crisanti, secondo il quale un lockdown a Natale sarà inevitabile. "Io non faccio previsioni per Natale - ha detto -, io faccio previsioni in questo ...