Juventus-Napoli | la sconfitta a tavolino evita un precedente

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Con lae il mancato rinvio di, la Serie Aunche avrebbe potuto paralizzarla. Tra gli effetti delle decisione del Giudice Sportivo in merito a, con lae il punto di penalizzazione nei confronti della società di Aurelio De Laurentiis, c’è anche la mancata creazione di un. Lo sottolinea Repubblica affermando che un’eventuale rinvio della gara avrebbe di fatto paralizzato la Serie A, con le ASL in grado di condizionare lo svolgimento del campionato. Leggi su Calcionews24.com

Che stangata. Tre a zero a tavolino per la Juventus e un punto di penalizzazione al Napoli, per violazione del protocollo anti Covid-19. È questa la sentenza del Giudice sportivo in merito alla ...Napoli sconfitto 3-0 a tavolino contro la Juventus. Per il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea la storia ha quindi due fasi distinte. Nella prima, le giornate di venerdì e sabato, il giudice ritiene ...