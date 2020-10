Juventus, Agnelli: “Nono Scudetto consecutivo non ha trovato giusto riconoscimento” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il presidente della Juventus Andrea Agnelli interviene in conferenza stampa presso la sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell’Allianz Stadium a seguito dell’Assemblea ordinaria degli azionisti svolta in mattinata nella sede della Continassa. "L'assemblea di oggi è stata in modalità virtuale, oggi era l'ultimo giorno e viste le ultime situazioni ci è sembrato doveroso convocarla in modalità virtuale. Un pensiero personale va a tutte le famiglie coinvolte e allo staff sanitario. Questo è stato un anno agrodolce sia sul campo che fuori dal campo con grandi risultati e delusioni inaspettate. A gennaio ci siamo trovati a promuovere un aumento di capitale. Il brand Juve funziona bene e su Instagram abbiamo fatto passi avanti superando anche Gucci. Il nono ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il presidente dellaAndreainterviene in conferenza stampa presso la sala “Gianni e Umberto” dell’Allianz Stadium a seguito dell’Assemblea ordinaria degli azionisti svolta in mattinata nella sede della Continassa. "L'assemblea di oggi è stata in modalità virtuale, oggi era l'ultimo giorno e viste le ultime situazioni ci è sembrato doveroso convocarla in modalità virtuale. Un pensiero personale va a tutte le famiglie coinvolte e allo staff sanitario. Questo è stato un anno agrodolce sia sul campo che fuori dal campo con grandi risultati e delusioni inaspettate. A gennaio ci siamo trovati a promuovere un aumento di capitale. Il brand Juve funziona bene e su Instagram abbiamo fatto passi avanti superando anche Gucci. Il nono ...

juventusfc : LIVE ?? ALLE 15.30 SU @JuventusTV La conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli in occasione dell'Assemblea de… - juventusfc : Inizia ora la conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli ?? LIVE su @JuventusTV: - Gazzetta_it : #juve #Agnelli agli azionisti: “Faremo ogni tentativo per riottenere gli #scudetti revocati” - davies03175456 : RT @juventusfc: Inizia ora la conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli ?? LIVE su @JuventusTV: - Passion1897 : LIVE ?? SU @JuventusTV La conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli in occasione dell'Assemblea degli Azion… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Agnelli Juventus, Agnelli annuncia la nuova dirigenza: tutti i cambi Virgilio Sport Juventus, Agnelli: “Nono Scudetto consecutivo non ha trovato giusto riconoscimento”

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli interviene in conferenza stampa presso la sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell’Allianz Stadium a seguito dell’Assemblea ordinaria degli azionisti svolta in ...

Juventus, Agnelli: «2019/2020 agrodolce, grandi risultati e delusioni inattese»

Andrea Agnelli è intervenuto in conferenza stampa dopo l’assemblea degli azionisti Juve. Ecco le parole del presidente bianconero. PARATICI – «E’ stato un 2019/20 agrodolce, sia in campo che fuori: ...

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli interviene in conferenza stampa presso la sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell’Allianz Stadium a seguito dell’Assemblea ordinaria degli azionisti svolta in ...Andrea Agnelli è intervenuto in conferenza stampa dopo l’assemblea degli azionisti Juve. Ecco le parole del presidente bianconero. PARATICI – «E’ stato un 2019/20 agrodolce, sia in campo che fuori: ...