Juve-Napoli, la strategia di De Laurentiis: così punta a vincere il ricorso (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Giudice sportivo ha sentenziato che il Napoli ha rinunciato già il 3 ottobre alla trasferta di Torino, e dunque a disputare la partita con la Juve in calendario il 4 ottobre, contravvenendo al ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Giudice sportivo ha sentenziato che ilha rinunciato già il 3 ottobre alla trasferta di Torino, e dunque a disputare la partita con lain calendario il 4 ottobre, contravvenendo al ...

